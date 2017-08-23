副總統陳建仁視察彰化縣失智照護中心和社區關懷據點

副總統陳建仁在彰化縣長魏明谷等陪同下，23日上午參訪魏愛倫學苑失智日間照顧中心。（吳敏菁攝）

邁向高齡化社會，彰化縣老人口為18萬6197人，佔14.5%，彰縣府推動長照服務，結合社區照顧關懷據點，縣長魏明谷也鼓勵老人桌遊動腦防失智，今天副總統陳建仁在彰化縣長魏明谷等陪同下，23日上午參訪魏愛倫學苑失智日間照顧中心和美鎮南佃社區發展協會等。

長照2.0政策正如火如荼在各縣市展開，今天陳建仁在魏明谷陪同下到魏愛倫學苑受到不老族熱情歡迎，陳建仁肯定縣府、彰基和魏愛倫學苑，以懷舊及敬老的情懷，讓在地社區的長者得到溫暖與優質的照顧與學習。

陳建仁說，很高興長照2.0推行至今，遍地開花，彰化縣在配合中央長照2.0，提供失智照護等，不愧是風光大縣。

魏明谷說，推動ABC社區整體照顧服務，積極把失智、虛弱的長輩都擴大納入服務對象，目前為止本縣彰化市成立1A、2B、3C服務單位。鹿港鎮、大村鄉、二林鎮及溪湖鎮也已提報ABC計畫，總計5A、8B、23C單位，為老年生活打造美好願景。

魏愛倫學苑今天簡報，從2013年10月開辦至今，是全國也是彰化縣第1家失智日間照顧中心，主要針對失智長輩提供日間照顧服務，陳建仁和老人們閒話家常，溫馨互動。

緊接著一行到和美鎮南佃社區，與社區長者一起用餐，陳建仁說，社區照顧關懷據點是屬於初級預防老人照顧相當重要的一環，彰化縣的社區照顧關懷據點已連續2年獲得衛生福利部金點獎的肯定，還創全國之先，辦理復古式桌遊活動，期待透過長者熟悉四色牌、十八啦、十點半、象棋麻將等休閒，動動腦、刺激大腦思考活化，彼此情感交流生活不孤單。

(中時)