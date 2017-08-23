小模命案凶嫌程宇 假扮執行長裝闊挨告

犯下南港小模命案，日前才被士林地檢署起訴求處死刑的程宇，另因去年被香港歷峯集團指控，涉嫌假冒該集團執行長帶著女伴至該集團位於北市信義區百貨公司的櫃位，意圖詐取高價手錶，另假冒執行長名義意圖對多家公司行騙；台北地檢署調查後，認定罪嫌不足，今將程宇不起訴。

歷峯集團控稱，去年8至10月間，程宇涉嫌帶著一名女伴，前往該集團位於北市信義區百貨公司內的櫃位，以看錶名義意圖詐取高價手錶；該集團另接獲多家公司致電，詢問該集團是否有名叫程宇的執行長，懷疑程宇涉嫌以該集團執行長名義對外行騙，報案提告。

檢方調查後，發現程宇當時確實帶著一名女伴，前往百貨公司櫃位看錶，但認為程只是想向女伴裝闊，並無向店員詐欺意圖，也沒得逞。另檢方函詢曾致電歷峯的多家公司，均查無程具體行騙事實，僅有一家3C公司曾租借器材給程宇，但程宇是用個人名義租借，認定罪嫌不足，今將程宇不起訴。

(中時)