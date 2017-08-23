世大運》李智凱鞍馬稱霸 中華暌違12年奪金

李智凱在個人鞍馬，奪下中華隊第8金。(周鎮宇攝)

台北世大運競技體操，今進行到個人項目決賽，李智凱在鞍馬項目中，在近滿場的加油聲中，表現近乎完美，以高達15.300分，擊敗眾多好手，拿下金牌，也是中華隊本屆世大運第8金。

李智凱在日前資格賽與團體賽中，鞍馬排名第3晉級決賽，昨日在男子全能項目中，雖然僅排名第7，不過鞍馬項目也來到14.800分，在所有選手中排名第一，今繼續在個人項目決賽中，維持好狀態，以第二位選手出賽，表現零失誤，最終以15.300，擊敗各國好手。

中華隊隊史在競技體操項目中，曾拿下1金4銅，不過上次奪牌已是2011年，金牌更要追溯至2005年的伊士麥世大運，黃怡學在跳馬項目奪金。李智凱今拿下金牌，等於暌違12年，再有中華隊選手在世大運競技體操奪下金牌。

另外以替補挺進鞍馬個人項目決賽的徐秉謙，因為發生失誤，以13.000，在8位選手中排名第7，無緣奪牌。

(中時電子報)