張韶涵解約官司 二審判她賠償63萬元

張韶涵因合約糾紛，被經紀公司青田及福茂唱片以違約為由，訴請法院求償3465多萬元，台北地院認為張女終止經紀約並無違法，僅須返還4萬元的預付酬勞給青田公司，但高院今日判決，她還須賠償福茂唱片為她支出的服裝造型費用63萬元，全案可上訴。

(中時)