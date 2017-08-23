「台灣最速男」楊俊瀚 百米晉級準決賽
世大運田徑賽事今天開跑，擔任中華代表團開幕典禮掌旗官的「台灣最速男」楊俊瀚，在上午的男子100公尺預賽中，以10秒33分組第2佳績跑入準決賽。
今年7月甫在印度亞錦賽中一舉拿下100公尺銅牌、200公尺金牌的楊俊瀚，今天上午在男子100公尺預賽中的第10組壓軸登場，排在第8賽道的他一出場即被台上觀眾熱烈喝采，最後跑出10秒33成績，僅次於同組的迦納選手艾曼紐（Emmanuel Yeboah）所跑出的個人最佳成績10秒25。
賽後楊俊瀚笑說，今天跑起來很順，在主場比賽感覺不錯，不知道會有那麼多人，有點嚇到，但也很開心。
上午田徑賽事，我國鐵餅女將李采懌以53公尺72晉級12強決賽，胡家蓁以11秒92分組第3成績晉級女子100公尺準決賽，而400公尺楊隆翔今天在預賽第二組出賽，可惜以47秒95，無緣晉級。
(中時)
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