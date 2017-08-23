小英與蔡正元10年前密會？黃重諺：為媒體居間溝通
前立委蔡正元供稱，10年前曾與總統蔡英文密會討論中影案，總統府發言人黃重諺今天受訪時表示，他向總統了解過當時狀況，是因為媒體女性主管與蔡正元有報導上的糾紛，她請熟識的蔡英文把雙方約出來溝通化解，總統府也要求蔡正元坦承面對司法調查無需轉移焦點。
蔡正元因涉嫌侵占中影公司減資款3.7億多元，7月18日遭到羈押。日前蔡在庭上指出，10年前與擔任民進黨立委的蔡英文，在台北大直美僑俱樂部討論過中影案，他花了3小時向蔡英文與報社主管解釋相關案件，希望法官可以傳喚蔡英文出庭作證。
對此，黃重諺表示，他昨天(22日)有去向總統對過當時的情境，就是單純報導上的誤會，10多年前因為有一家媒體報導了有關蔡正元處理黨產交易案的問題，產生一些誤會，蔡正元一度要訴求司法途徑來處理。
他說，這個媒體高層與蔡英文熟識，所以去拜託當時同樣擔任立委的蔡英文居間化解，由蔡英文把雙方約來，讓他們去面對面溝通。
對於蔡正元的指控，總統府回應表示：
一、中影案既起於蔡正元在黨產交易中的角色與行為，與旁人皆無涉，蔡正元先生應坦承面對司法調查，無需轉移焦點。
第二、有關當時的會面，起因於某媒體對黨產案相關報導，與蔡正元先生產生了糾紛，總統當時基於與該媒體主管熟識，因此協助雙方見面直接溝通，不涉入雙方實質的討論，此後也未再與聞本案。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。