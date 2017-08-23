小英與蔡正元10年前密會？黃重諺：為媒體居間溝通

前立委蔡正元供稱，10年前曾與總統蔡英文密會討論中影案，總統府發言人黃重諺今天受訪時表示，他向總統了解過當時狀況，是因為媒體女性主管與蔡正元有報導上的糾紛，她請熟識的蔡英文把雙方約出來溝通化解，總統府也要求蔡正元坦承面對司法調查無需轉移焦點。

蔡正元因涉嫌侵占中影公司減資款3.7億多元，7月18日遭到羈押。日前蔡在庭上指出，10年前與擔任民進黨立委的蔡英文，在台北大直美僑俱樂部討論過中影案，他花了3小時向蔡英文與報社主管解釋相關案件，希望法官可以傳喚蔡英文出庭作證。

對此，黃重諺表示，他昨天(22日)有去向總統對過當時的情境，就是單純報導上的誤會，10多年前因為有一家媒體報導了有關蔡正元處理黨產交易案的問題，產生一些誤會，蔡正元一度要訴求司法途徑來處理。

他說，這個媒體高層與蔡英文熟識，所以去拜託當時同樣擔任立委的蔡英文居間化解，由蔡英文把雙方約來，讓他們去面對面溝通。

對於蔡正元的指控，總統府回應表示：

一、中影案既起於蔡正元在黨產交易中的角色與行為，與旁人皆無涉，蔡正元先生應坦承面對司法調查，無需轉移焦點。

第二、有關當時的會面，起因於某媒體對黨產案相關報導，與蔡正元先生產生了糾紛，總統當時基於與該媒體主管熟識，因此協助雙方見面直接溝通，不涉入雙方實質的討論，此後也未再與聞本案。

(工商)