楊俊瀚、胡家蓁闖入男女田徑百米準決賽

「台灣最速男」楊俊瀚(右)進入準決賽。(陳怡誠攝)

地主選手胡家蓁 (右)闖入準決賽。(陳怡誠攝)

017世大運田徑項目23日登場，「台灣最速男」楊俊瀚在100公尺預賽跑出10.33秒以分組第二闖入準決賽，女子胡家蓁也在百米公尺預賽跑出11.92秒以分組第三闖入準決賽。

(中時)