巴拿馬首位駐北京大使出爐 曾任職加拿大、古巴

今年6月，巴拿馬正式與台灣斷交，轉與中國大陸建交。大陸《環球時報》稱，今巴拿馬外交部昨(22日)正式任命法蘭西斯科•埃斯科巴•佩德雷基為該國首任駐北京大使。

報導稱，埃斯科巴•佩德雷基2009年曾任巴拿馬駐加拿大大使，2014年任巴拿馬駐古巴大使。

針對於巴拿馬從台灣轉向北京的原因，巴拿馬總統胡安•卡洛斯•巴雷拉曾解釋說，「這是個不能再繼續存續的情形」。畢竟中國大陸代表著世界人口的20％，也是世界第二大經濟體，并且是巴拿馬運河交通流量最大的國家，以及向位於加勒比大門的科隆自貿區供應商品最多的國家。

(中時)