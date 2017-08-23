巴拿馬首位駐北京大使出爐 曾任職加拿大、古巴
今年6月，巴拿馬正式與台灣斷交，轉與中國大陸建交。大陸《環球時報》稱，今巴拿馬外交部昨(22日)正式任命法蘭西斯科•埃斯科巴•佩德雷基為該國首任駐北京大使。
報導稱，埃斯科巴•佩德雷基2009年曾任巴拿馬駐加拿大大使，2014年任巴拿馬駐古巴大使。
針對於巴拿馬從台灣轉向北京的原因，巴拿馬總統胡安•卡洛斯•巴雷拉曾解釋說，「這是個不能再繼續存續的情形」。畢竟中國大陸代表著世界人口的20％，也是世界第二大經濟體，并且是巴拿馬運河交通流量最大的國家，以及向位於加勒比大門的科隆自貿區供應商品最多的國家。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。