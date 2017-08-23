大陸麗水市跨海交流 金門南門社區協會迎賓

大陸「浙江省麗水市海峽兩岸經濟文化交流協會」上午與金門南門社區發展協會交流和分享。（李金生攝）

金城鎮南門社區發展協會在南門里辦公處歡迎來訪的大陸麗水市交流協會。（李金生攝）

金城鎮長石兆瑉強調，兩岸一家親。（李金生攝）

金城南門社區發展協會志工隊長許淑慧的婆婆是浙江寧波人，讓來訪的麗水市交流協會感到特別親切。（李金生攝）

朱山華副會長強調，金門是一座美麗的海島，在中國是一個知名度很高的地方。（李金生攝）

南門社區發展協會致贈訪客金門高粱酒、貢糖和一條根等地方特產。（李金生攝）

來自面積約有台灣本島一半大，人口數213萬人的大陸「浙江省麗水市海峽兩岸經濟文化交流協會」今（23）日小三通抵金，與金門金城鎮南門里社區發展協會交流分享，寫下「小三通」邁入第17年以來，兩岸交流層級最不對等的紀錄。

麗水市海峽兩岸經濟文化交流協會下午也將拜會金門縣農會，縣府觀光處大陸事務科並未接獲相關訊息，只表示兩岸多交流都是「好事」。

麗水市海峽兩岸經濟文化交流協會是透過國民黨高雄青工會副總會長方相茗與金門縣議員李誠智居間拉線，由麗水市政協副主席兼麗水市海峽兩岸經濟文化交流協會副會長朱山華、麗水市台辦主任沈麗珺率同7位市級商務部、農業局與宣傳、行政單位的重要幹部，以協會組織名義跨海進行交流，受到金城鎮長石兆瑉與南門社區發展協會理事長邱嘉樹、總幹事許燕輝及南門里長楊耀芸的熱烈歡迎。

石兆瑉鎮長除介紹金門現況外，也強調「兩岸一家親」，金門與大陸最慢後年就可以「共飲一江水」尤其是在帶給兩岸，乃至於世界歷史重大改變，對中華民族炎黃子孫都是歷史上不可磨滅一頁的「823炮戰」59周年的特別日子裡，麗江市文化交流協會的來訪，也象徵著兩岸攜手走向和平。

朱山華副會長則表示，金門是一座美麗的海島，在中國是一個知名度很高的地方，他和團員來到這個在歷史上出過43位進士，人文薈萃方的好地方「走親戚」，尤其是受到放鞭炮的熱烈歡迎，感覺真的特別高興。

朱山華還表示，麗水市的綠覆蓋率高達80％，有中國「生態第一市」之譽，旅遊資源十分豐富，也歡迎鎮長、議員組團前往「走親訪友」觀光旅遊。

台辦主任沈麗珺也表示，來到夢寐以求的「小寶島」金門，就受到放鞭炮的高規格歡迎，當作「親人」一樣看待，感到十分開心，目前大陸的社區協會也在高度發展中，希望透過這次交流能對台灣的社區業務推動多一些了解。

南門社區發展協會志工隊長許淑慧說道，她的婆婆是浙江寧波人，更讓朱山華等人感到特別親切，對她介紹協會組織下的藝文、環保、訪視和教育等小單位平日配合鎮公所清潔日活動外，也舉辦老人中午共餐、量血壓、書法、講演和包紅龜粿、肉粽及博狀元等多項民俗節日活動很有興趣，肯定是推動基層工作的好幫手。

(中時)