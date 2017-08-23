倒車撞員警還打人 運將遭起訴

一名開租賃小客車的55歲柯姓男子，去年10月26日上午，因為在桃園國際機場附近的航站西路上違停，被航警局保大的許姓員警取締，柯男因為不滿被取締，竟加速倒車衝撞許員的背部，接著還下車與許員發生肢體衝突，並用拳頭將許員鼻子打傷，造成0.5公分的傷口，隨後被趕來支援的警力壓制送辦；桃園地檢署今依妨害公務、傷害等罪嫌將柯男起訴。

(中時)