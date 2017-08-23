狂！南韓竊賊徒手挖地道月餘 偷千萬油轉賣

嫌犯偷挖的地道。（圖/twitter）

歹徒刻苦徒手挖地道不是為了逃獄，竟是要偷油！南韓警方近日破獲一起驚天竊案，在忠清北道逮捕2名偷油賊，懷疑他們疑似與另外4名同夥偷挖地道超過一個月，並偷取了37萬公升的油，價值約4.8億韓圜（約新台幣1,300萬元），再以低於市價價格賣給加油站，做起無本生意。

據《韓國先鋒報》（The Korea Herald）報導，一名姓李（Lee）姓嫌犯帶領其他同夥，從今年3月起開始徒手以鐵鏟和鋤頭偷挖地道，並在挖了45天以後，終於挖到了位於地底下40公尺深的國營油公司的地下油管線，之後更是偷接管線，以平均每天1至2萬公升的油量將由運輸到車上，甚至還怕事跡敗露而在地道周圍架起了監視器。

南韓警方在過去一個月間，現這個竊賊集團以低於市價的價格，把偷來的油賣到益山市及全羅北道幾個油站，並終於在23日破獲這起竊案，警方表示，過去偷油的竊賊大都以大型道路施工機具挖地道，想到竟會有人徒手以鐵鍬偷油，目前正在進行將找其他嫌犯到案，進行進一步的偵辦。

(中時電子報)