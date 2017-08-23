甄子丹往死裡打？不合吳京內幕再起

吳京與甄子丹不合說再起！（圖／達志影像）

甄子丹和吳京近來因為《戰狼2》讓過去兩人不合的傳聞又被談起，據悉兩人過去合作《殺破狼》時，甄子丹一句「武術冠軍滿街都是，不是所有人都能做功夫明星。」被指是在暗諷吳京，更有傳兩人在對打時，甄子丹完全不收力，拼命往吳京右手腕死裡打，讓雙方種下嫌隙。

甄子丹與吳京的恩怨，據《鏡週刊》報導指出，在12年前的《殺破狼》拍片時，吳京的經紀公司出了不少錢投資，企圖讓他成為男主角並擔任武術指導，沒想到片方最後找來甄子丹、洪金寶跨刀，怎知最後武術指導變洪金寶，吳京的台詞更剩下一句都不剩。

不過還盛傳吳京與甄子丹對打時，甄子丹絲毫不收力，就是往吳京手腕死裡打，據傳4天活活打斷4根棍子，更有傳全因吳京是李連杰師弟，偏偏李連杰是甄子丹的眼中釘，他才會藉此「報仇」。

但甄子丹在《戰狼2》票房狂飆後，對於被指攻擊吳京一事皆予否認，更說自己的微博是遭駭客入侵，並已找到冒名的駭客，將會告到底。只是吳京在爆紅後，一句「謝謝他當初的看不起」，也被聯想是在對甄子丹喊話，讓兩人不合的內幕更讓人有諸多想像空間。

(中時電子報)