旅遊產品須揭露用餐等級 違者罰1至5萬

交通部公告修法，即日起旅行社銷售旅遊產品若未揭露遊覽車車齡、用餐等級、保險投保等資訊，可罰1萬至5萬元；同時規定旅行業租賃遊覽車駕駛休息將一人一室，最快年底前上路。

交通部昨晚公告「旅行業管理規則」第26條、第30條、第37條修正，規定旅行社辦理國內外團體旅遊，招攬文件應公開揭露交通、住宿、膳食、遊覽、服務的內容與品質，以及保險投保金額。

觀光局表示，旅遊產品因並非有形產品，體驗完才知道品質，比如同樣天數的出國旅遊價格，各業者價格不一樣且落差大，消費者出門前比價格，回家後比品質，在資訊不對襯下，希望旅遊產品資訊可以充分揭露。

觀光局說，修正法規新增膳食、遊覽和保險金額等也都要充分揭露，例如公布遊覽車車齡，用餐要說明吃何等級或內容的膳食，投保多少保險金額也要公布，廣告不能再只寫「夢幻般行程」等空泛字眼。

觀光局指出，業者必須在廣告明確揭露旅遊天數、出發地點、旅遊費用、保險內容和金額等，或於官網上明確揭露，違反皆可開罰1萬至5萬元。

(中時)