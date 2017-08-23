彰化3個反道路拓寬團體串聯至縣府抗議
彰化縣3個反道路拓寬團體，23日上午串聯到縣府廣場，反對土地被徵收，包舉白布條，抗議劃界不公、拓蚊子路，縣府強調，道路規劃和設計發包前都辦過公聽會，會盡全力溝通。
反對團體包含秀水鄉反彰17線拓寬、大村鄉反縣道146拓寬及埤頭鄉反彰152線等自救會團體，反對民主街拓寬居民自救會宋至民痛批，上億經費分配不公，罔顧居民權益，缺乏民眾參與機制，書面審查草率，必要性、公益性交代不清。
聯合團體表示，部分路段無需拓寬，但是卻推行拓寬成「蚊子路」！
彰化縣政府則說，本著公益性、必要性和合理性辦理道路拓寬工程，這些道路都是鄉鎮公所爭取多年，符合多數鄉親需求而規劃，對於少數因拆遷受影響的鄉親，縣府重申在法令許可下，全力協助溝通。
(中時)
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