師鐸獎 中市8人獲獎人數冠全國
師鐸獎為教育界最高殊榮，今年全國共選拔出75位獲獎者！台中市有8位校長、教師獲得此榮譽人數為全國之冠。市長林佳龍說，獲獎者用生命來教導孩子，獲得師鐸獎實至名歸；他認為教育是要多加肯定孩子，在陪伴中引導孩子，讓孩子發揮特長，找到屬於自己的人生舞台。
台中市獲得師鐸獎有中正國小校長張昆鵬、六寶國小校長鮑瑤鋒，特教學校教師陳蔚綺、上石國小教師陳培陽、東汴國小教師許彩梁、圳堵國小教師陳議濃、葫蘆墩國小教師雷曉青、立新國中教師劉思佩等。其中東汴許彩樑、上石陳培陽兩人因出國未與會。
台中市議會無黨聯盟召集人張立傑、副召集人尤碧鈴，兩人都曾擔任過教師，這次獲獎的大雅區六寶國小校長鮑瑤鋒，正是張立傑任教豐原國中的學生；為鼓勵獲獎者，23日特邀請市長林佳龍與獲獎教師一同茶敘，嘉勉在教育第一線認真負責的老師們。
「十年樹木，百年樹人！」林佳龍表示，師鐸獎是教育界最高榮譽，今年台中共有8位校長及教師獲得師鐸獎，他感到與有榮焉；在師鐸獎背後，每位教師都有感人故事，他們不求回報為孩子付出，幫助孩子走出一條屬於自己路，他們是用生命來對待這些孩子，獲得師鐸獎實至名歸。
林佳龍並和與會者分享「八二理論」！他說一個孩子若有八成符合標準，二成不夠傑出，常常大人只看到不夠好的地方，要求孩子要繼續努力補足；但他認為應該換個角度想，肯定孩子做得好的地方，鼓勵孩子發揮自己的特長。
(中時)
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