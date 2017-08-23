2017世大運柔道賽 楊勇緯闖進4強

台灣柔道選手楊勇緯（白衣）對上以色列選手(藍衣)，對方3犯被判離場。（莊旻靜攝）

2017台北世大運柔道賽，中華台北由楊勇緯出戰男子60公斤以下量級。第1輪以1分29秒結束比賽，16強僅花29秒就給予對手一勝，8強戰對上以色列選手，對方卻3度犯規，楊勇緯將進入四強戰。

(中時)