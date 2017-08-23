世大運》翻滾吧!從男孩到男人 李智凱圓夢

世大運競技體操，中華隊李智凱在個人鞍馬項目中奪下金牌。(中央社記者徐肇昌攝)

曾拍過「翻滾吧!男孩」紀錄片的李智凱，今在世大運鞍馬個人項目奪金，場邊觀眾也製作看板支持。(周鎮宇攝)

曾飾演紀錄片「翻滾吧!男孩」的李智凱，當時僅是1位小朋友，想不到今在臺北世大運競技體操個人決賽鞍馬項目奪金，他坦言，小時候也沒想過自己會奪下金牌，算是為電影畫下了一個完美句點。

李智凱今在鞍馬項目以15.300分，為中華隊奪下暌違12年的世大運競技體操金牌，他表示，真的很開心，這一路下來，要感謝的人真的太多太多，不過最要感謝的還是阿信(林育信)教練，沒有放棄他，一路支持著他。

2005年紀錄片「翻滾吧!男孩」當時李智凱也是陣中的一員，從男孩到男人，金順利奪金，他說：「當時完全沒有想過自己會在未來奪牌，感覺幫電影畫下了完美句點，不過這也只是個開始，未來還要在許多國際賽自己要再加油。」

近幾天競技體操項目都吸引眾多觀眾近場支持，李智凱相當開心，他指出，很謝謝這麼多觀眾進場為中華隊加油，也讓這個項目讓更多人知道，謝謝大家。

(中時電子報)