世大運》翻滾吧!從男孩到男人 李智凱圓夢
曾飾演紀錄片「翻滾吧!男孩」的李智凱，當時僅是1位小朋友，想不到今在臺北世大運競技體操個人決賽鞍馬項目奪金，他坦言，小時候也沒想過自己會奪下金牌，算是為電影畫下了一個完美句點。
李智凱今在鞍馬項目以15.300分，為中華隊奪下暌違12年的世大運競技體操金牌，他表示，真的很開心，這一路下來，要感謝的人真的太多太多，不過最要感謝的還是阿信(林育信)教練，沒有放棄他，一路支持著他。
2005年紀錄片「翻滾吧!男孩」當時李智凱也是陣中的一員，從男孩到男人，金順利奪金，他說：「當時完全沒有想過自己會在未來奪牌，感覺幫電影畫下了完美句點，不過這也只是個開始，未來還要在許多國際賽自己要再加油。」
近幾天競技體操項目都吸引眾多觀眾近場支持，李智凱相當開心，他指出，很謝謝這麼多觀眾進場為中華隊加油，也讓這個項目讓更多人知道，謝謝大家。
(中時電子報)
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