台北河濱塗鴉區再增1處 開放自由創作
這裡塗鴉不用怕被罰！台北市街頭牆面禁止塗鴉，若亂塗鴉被抓到，最重會被開罰6000元，但台北市近日重新開放迎風、美堤、百齡右岸、福和、景美，更新增北市最大的成美右岸塗鴉區，共6處河濱公園的塗鴉牆，供民眾自由創造，但若出現不雅圖案、政治性語言等內容，仍會被清除。
北市水利處表示，從2007年起，台北市陸續開放河濱公園防洪牆，讓民眾能夠合法的揮灑空間。原本已有5處河濱公園防洪牆有塗鴉區，這次再加碼新增1處位於成美右岸河濱公園，面積約1410平方公尺的塗鴉牆(約426坪)，擠下迎風河濱塗鴉牆，成為占地面積最大的塗鴉區，從基隆河右岸的基13疏散門進入，往成功橋方向即可抵達。
水利處河川管理科長游百崧說，北市開放的河濱塗鴉區共計4540平方公至(約1373坪)，歡迎喜愛塗鴉的大朋友、小朋友前往盡情揮灑、塗鴉。但同時強調，塗鴉區不得有不雅圖案、政治性語言，凡有前述情形時，水利處將立即予以主動清除。另為提供塗鴉客們不斷更新的創意空間，水利處也會每隔4個月就會重新粉刷一次。
另外，水利處也提醒民眾注意，在非塗鴉專區塗鴉屬於違法行為，依據廢棄物清理法第27條第2款「污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物。」北市環保局除要求行為人清除外，將依同法第50條開罰1200元以上至6000以下，並從重處罰。
(中時)
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