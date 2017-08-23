中市改善空品能見度 引進美國NASA技術
台中市政府積極改善空汙，為進一步解決空氣能見度不高問題，市府環保局與行政院環保署合作，將運用美國太空總署NASA的先進設備與遙測技術，推動「能見度與超細微粒監測分析計畫」；於環保署忠明測站及東海大學各設置監測分析點，找出空品變好，但能見度不高的原因？並加以解決。
環保局長白智榮說，中市推動85項空汙減量措施，PM2.5年均濃度逐年下降，離國家空氣品質標準15微克/立方米只剩「關鍵8微克」；因秋冬為中部空汙好發季節，PM2.5常造成能見度不佳，但當PM2.5逐年減少時，空氣能見度卻仍然不高。
白智榮說，該局在行政院環保署與美國NASA長期合作協定架構下，與中央共同推動「能見度與超細微粒監測分析計畫」，計畫運用NASA先進設備，於環保署忠明測站及東海大學各設置監測分析點，對懸浮微粒的物理化學特性進行分析，進一步了解為何空品變好，但能見度不高的原因，並研擬解決之道。
白智榮強調，市府相當重視這次計畫，中央大學蕭大智、林能暉，以及中國醫藥大學楊禮豪三位教授日前更拜會環保局，對研議已久的合作方案進一步討論，藉此樹立中央、地方及學術單位合作典範，改善空品能見度問題。
(中時)
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