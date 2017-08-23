藍正龍吳慷仁再戰金鐘52視帝 楊貴媚楊丞琳爭后

中時電子報
吳慷仁、柯佳嬿與柴智屏等人今擔任金鐘揭獎嘉賓。（圖／吳玫穎攝）
吳慷仁、柯佳嬿與柴智屏等人今擔任金鐘揭獎嘉賓。（圖／吳玫穎攝）
吳慷仁和柯佳嬿今宣布金鐘入圍名單，吳慷仁因《戀愛沙塵暴》入圍多項在後台便表示十分開心。（圖／翻攝自2017第52屆 廣播電視金鐘獎Youtube）
吳慷仁和柯佳嬿今宣布金鐘入圍名單，吳慷仁因《戀愛沙塵暴》入圍多項在後台便表示十分開心。（圖／翻攝自2017第52屆 廣播電視金鐘獎Youtube）
去年視帝視后吳慷仁、柯佳嬿宣布今年入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
去年視帝視后吳慷仁、柯佳嬿宣布今年入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
張兆志擔任本屆金鐘入圍記者會主持人。（圖／翻攝自2017第52屆 廣播電視金鐘獎Youtube）
張兆志擔任本屆金鐘入圍記者會主持人。（圖／翻攝自2017第52屆 廣播電視金鐘獎Youtube）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）
金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）

第52屆金鐘獎今(23日)公布入圍名單，邀來去年視帝吳慷仁、視后柯佳嬿當揭獎嘉賓，今年的大熱門「植劇場」與《通靈少女》成為入圍大熱門，視帝方面，吳慷仁不負眾望再度入圍，將對戰宏正、劉德凱、樊光耀、藍正龍實力強勁的前後輩，而呼聲甚高的楊丞琳以《荼蘼》一劇和楊貴媚、柯淑勤、林予唏、方宥心爭后，精彩可期。

【第52屆金鐘獎部分入圍名單】

◎戲劇節目男主角獎

吳慷仁／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

宏正／《High5 制霸青春》

劉德凱／這些年 那些事

樊光耀／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

藍正龍／植劇場的第一季《姜老師，你談過戀愛嗎》

◎戲劇節目女主角：

方宥心／《蘇足》

林予唏／《必勝練習生》

柯淑勤／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

楊丞琳／《荼蘼》

楊貴媚／《遺憾拼圖》

◎戲劇節目男配角：

章可中／植劇場的第一季《姜老師，你談過戀愛嗎》

許光漢／植劇場的第一季《姜老師，你談過戀愛嗎》

游安順／阿不拉的三個女人

黃尚禾／植劇場《天黑請閉眼》

路斯明／植劇場《荼蘼》

◎戲劇節目女配角獎

安唯綾／客家劇場-明天一起去樂園

孫可芳／植劇場《天黑請閉眼》

陳妤／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

游菕軒／蘇足

劉于慈／今晚，你想點什麼

◎戲劇節目獎：

阿不拉的三個女人

客家劇場-明天一起去樂園

植劇場《天黑請閉眼》

植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

酸甜之味

◎戲劇節目獎：

阿不拉的三個女人

客家劇場-明天一起去樂園

植劇場《天黑請閉眼》

植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

酸甜之味

◎戲劇節目導演獎

王明台／植劇場的第一季《姜老師，你談過戀愛嗎》

北村豐晴／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

林子平／High5 制霸青春

柯貞年／植劇場《天黑請閉眼》

許肇任／酸甜之味

◎戲劇節目新進演員獎

禾語辰／植劇場的第一季《姜老師，你談過戀愛嗎》

江宜蓉／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

哈孝遠／酸甜之味

孫可芳／植劇場《天黑請閉眼》

陳妤／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

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◎迷你劇集（電視電影）男主角獎

吳慷仁／望月

李銘順／公視人生劇展--告別

柯叔元／外鄉女-黑美人

傅孟柏／最後的詩句

藍葦葦／公視學生劇展《鴿籠》

◎迷你劇集（電視電影）女主角獎

許瑋甯／滾石愛情故事 鬼迷心竅

郭書瑤／通靈少女

陳庭妮／公視人生劇展--告別

楊謹華／滾石愛情故事 新不了情

溫貞綾／最後的詩句

◎迷你劇集(電視電影):男配角

吳昆達／愛離別

高盟傑／最後的詩句

張翰／濁流

蔡振南／媽媽不見了

謝飛／TMD 天堂

◎迷你劇集(電視電影):女配角

李千娜／通靈少女

周姮吟／滾石愛情故事 挪威的森林

楊貴媚／媽媽不見了

楊麗音／我的陌生爸爸

鄭家榆／公視人生劇展-告別

◎迷你劇集（電視電影）新進演員獎

林羽葶／公視人生劇展－數到十 讓我變成沈曉旭

林孫煜豪／巴克力藍的夏天

楊燕娥／辦桌

蔡凡熙／通靈少女

鴻狄／巴克力藍的夏天

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◎綜藝節目主持人獎：

KID(林柏昇)、愷樂(簡愷樂)／18歲不歲

LuLu(黃路梓茵)、吳宗憲、陳漢典／綜藝大熱門

小豬(羅志祥)、愷樂(簡愷樂)／娛樂百分百

阿翔、胡瓜(胡自雄)、董至成、謝忻／綜藝大集合

黃子佼／全球中文音樂榜上榜

◎生活風格節目獎：

VUVU您很會

水下三十米

我的NO.1表情

浩克慢遊

勝利催落去

◎特別獎

終生成就獎：林福地

特殊貢獻獎：丁松筠

(中時電子報)

關鍵字：入圍
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