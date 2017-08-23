藍正龍吳慷仁再戰金鐘52視帝 楊貴媚楊丞琳爭后
第52屆金鐘獎今(23日)公布入圍名單，邀來去年視帝吳慷仁、視后柯佳嬿當揭獎嘉賓，今年的大熱門「植劇場」與《通靈少女》成為入圍大熱門，視帝方面，吳慷仁不負眾望再度入圍，將對戰宏正、劉德凱、樊光耀、藍正龍實力強勁的前後輩，而呼聲甚高的楊丞琳以《荼蘼》一劇和楊貴媚、柯淑勤、林予唏、方宥心爭后，精彩可期。
【第52屆金鐘獎部分入圍名單】
◎戲劇節目男主角獎
吳慷仁／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》
宏正／《High5 制霸青春》
劉德凱／這些年 那些事
樊光耀／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》
藍正龍／植劇場的第一季《姜老師，你談過戀愛嗎》
◎戲劇節目女主角：
方宥心／《蘇足》
林予唏／《必勝練習生》
柯淑勤／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》
楊丞琳／《荼蘼》
楊貴媚／《遺憾拼圖》
◎戲劇節目男配角：
章可中／植劇場的第一季《姜老師，你談過戀愛嗎》
許光漢／植劇場的第一季《姜老師，你談過戀愛嗎》
游安順／阿不拉的三個女人
黃尚禾／植劇場《天黑請閉眼》
路斯明／植劇場《荼蘼》
◎戲劇節目女配角獎
安唯綾／客家劇場-明天一起去樂園
孫可芳／植劇場《天黑請閉眼》
陳妤／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》
游菕軒／蘇足
劉于慈／今晚，你想點什麼
◎戲劇節目獎：
阿不拉的三個女人
客家劇場-明天一起去樂園
植劇場《天黑請閉眼》
植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》
酸甜之味
◎戲劇節目獎：
阿不拉的三個女人
客家劇場-明天一起去樂園
植劇場《天黑請閉眼》
植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》
酸甜之味
◎戲劇節目導演獎
王明台／植劇場的第一季《姜老師，你談過戀愛嗎》
北村豐晴／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》
林子平／High5 制霸青春
柯貞年／植劇場《天黑請閉眼》
許肇任／酸甜之味
◎戲劇節目新進演員獎
禾語辰／植劇場的第一季《姜老師，你談過戀愛嗎》
江宜蓉／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》
哈孝遠／酸甜之味
孫可芳／植劇場《天黑請閉眼》
陳妤／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》
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◎迷你劇集（電視電影）男主角獎
吳慷仁／望月
李銘順／公視人生劇展--告別
柯叔元／外鄉女-黑美人
傅孟柏／最後的詩句
藍葦葦／公視學生劇展《鴿籠》
◎迷你劇集（電視電影）女主角獎
許瑋甯／滾石愛情故事 鬼迷心竅
郭書瑤／通靈少女
陳庭妮／公視人生劇展--告別
楊謹華／滾石愛情故事 新不了情
溫貞綾／最後的詩句
◎迷你劇集(電視電影):男配角
吳昆達／愛離別
高盟傑／最後的詩句
張翰／濁流
蔡振南／媽媽不見了
謝飛／TMD 天堂
◎迷你劇集(電視電影):女配角
李千娜／通靈少女
周姮吟／滾石愛情故事 挪威的森林
楊貴媚／媽媽不見了
楊麗音／我的陌生爸爸
鄭家榆／公視人生劇展-告別
◎迷你劇集（電視電影）新進演員獎
林羽葶／公視人生劇展－數到十 讓我變成沈曉旭
林孫煜豪／巴克力藍的夏天
楊燕娥／辦桌
蔡凡熙／通靈少女
鴻狄／巴克力藍的夏天
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◎綜藝節目主持人獎：
KID(林柏昇)、愷樂(簡愷樂)／18歲不歲
LuLu(黃路梓茵)、吳宗憲、陳漢典／綜藝大熱門
小豬(羅志祥)、愷樂(簡愷樂)／娛樂百分百
阿翔、胡瓜(胡自雄)、董至成、謝忻／綜藝大集合
黃子佼／全球中文音樂榜上榜
◎生活風格節目獎：
VUVU您很會
水下三十米
我的NO.1表情
浩克慢遊
勝利催落去
◎特別獎
終生成就獎：林福地
特殊貢獻獎：丁松筠
(中時電子報)
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