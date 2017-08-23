藍正龍吳慷仁再戰金鐘52視帝 楊貴媚楊丞琳爭后

吳慷仁、柯佳嬿與柴智屏等人今擔任金鐘揭獎嘉賓。（圖／吳玫穎攝）

吳慷仁和柯佳嬿今宣布金鐘入圍名單，吳慷仁因《戀愛沙塵暴》入圍多項在後台便表示十分開心。（圖／翻攝自2017第52屆 廣播電視金鐘獎Youtube）

去年視帝視后吳慷仁、柯佳嬿宣布今年入圍名單。（圖／吳玫穎攝）

張兆志擔任本屆金鐘入圍記者會主持人。（圖／翻攝自2017第52屆 廣播電視金鐘獎Youtube）

金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）

金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）

金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）

金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）

金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）

金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）

金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）

金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）

金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）

金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）

金鐘52入圍名單。（圖／吳玫穎攝）

第52屆金鐘獎今(23日)公布入圍名單，邀來去年視帝吳慷仁、視后柯佳嬿當揭獎嘉賓，今年的大熱門「植劇場」與《通靈少女》成為入圍大熱門，視帝方面，吳慷仁不負眾望再度入圍，將對戰宏正、劉德凱、樊光耀、藍正龍實力強勁的前後輩，而呼聲甚高的楊丞琳以《荼蘼》一劇和楊貴媚、柯淑勤、林予唏、方宥心爭后，精彩可期。

【第52屆金鐘獎部分入圍名單】

◎戲劇節目男主角獎

吳慷仁／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

宏正／《High5 制霸青春》

劉德凱／這些年 那些事

樊光耀／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

藍正龍／植劇場的第一季《姜老師，你談過戀愛嗎》

◎戲劇節目女主角：

方宥心／《蘇足》

林予唏／《必勝練習生》

柯淑勤／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

楊丞琳／《荼蘼》

楊貴媚／《遺憾拼圖》

◎戲劇節目男配角：

章可中／植劇場的第一季《姜老師，你談過戀愛嗎》

許光漢／植劇場的第一季《姜老師，你談過戀愛嗎》

游安順／阿不拉的三個女人

黃尚禾／植劇場《天黑請閉眼》

路斯明／植劇場《荼蘼》

◎戲劇節目女配角獎

安唯綾／客家劇場-明天一起去樂園

孫可芳／植劇場《天黑請閉眼》

陳妤／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

游菕軒／蘇足

劉于慈／今晚，你想點什麼

◎戲劇節目獎：

阿不拉的三個女人

客家劇場-明天一起去樂園

植劇場《天黑請閉眼》

植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

酸甜之味

◎戲劇節目獎：

阿不拉的三個女人

客家劇場-明天一起去樂園

植劇場《天黑請閉眼》

植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

酸甜之味

◎戲劇節目導演獎

王明台／植劇場的第一季《姜老師，你談過戀愛嗎》

北村豐晴／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

林子平／High5 制霸青春

柯貞年／植劇場《天黑請閉眼》

許肇任／酸甜之味

◎戲劇節目新進演員獎

禾語辰／植劇場的第一季《姜老師，你談過戀愛嗎》

江宜蓉／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

哈孝遠／酸甜之味

孫可芳／植劇場《天黑請閉眼》

陳妤／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

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◎迷你劇集（電視電影）男主角獎

吳慷仁／望月

李銘順／公視人生劇展--告別

柯叔元／外鄉女-黑美人

傅孟柏／最後的詩句

藍葦葦／公視學生劇展《鴿籠》

◎迷你劇集（電視電影）女主角獎

許瑋甯／滾石愛情故事 鬼迷心竅

郭書瑤／通靈少女

陳庭妮／公視人生劇展--告別

楊謹華／滾石愛情故事 新不了情

溫貞綾／最後的詩句

◎迷你劇集(電視電影):男配角

吳昆達／愛離別

高盟傑／最後的詩句

張翰／濁流

蔡振南／媽媽不見了

謝飛／TMD 天堂

◎迷你劇集(電視電影):女配角

李千娜／通靈少女

周姮吟／滾石愛情故事 挪威的森林

楊貴媚／媽媽不見了

楊麗音／我的陌生爸爸

鄭家榆／公視人生劇展-告別

◎迷你劇集（電視電影）新進演員獎

林羽葶／公視人生劇展－數到十 讓我變成沈曉旭

林孫煜豪／巴克力藍的夏天

楊燕娥／辦桌

蔡凡熙／通靈少女

鴻狄／巴克力藍的夏天

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◎綜藝節目主持人獎：

KID(林柏昇)、愷樂(簡愷樂)／18歲不歲

LuLu(黃路梓茵)、吳宗憲、陳漢典／綜藝大熱門

小豬(羅志祥)、愷樂(簡愷樂)／娛樂百分百

阿翔、胡瓜(胡自雄)、董至成、謝忻／綜藝大集合

黃子佼／全球中文音樂榜上榜

◎生活風格節目獎：

VUVU您很會

水下三十米

我的NO.1表情

浩克慢遊

勝利催落去

◎特別獎

終生成就獎：林福地

特殊貢獻獎：丁松筠

(中時電子報)