善於照應黨團立委 曾永權綽號「媽媽桑」
國民黨副主席兼秘書長曾永權連續兩天到國民黨立院黨團參加黨團大會，曾永權表示黨團將會全力擋下前瞻預算，並呼籲執政黨要顧及程序正義。國民黨團總召林德福表示，曾永權過去在立院擔任黨鞭時，就因為照顧立委細膩周到，被稱為「媽媽桑」。
林德福指出，曾永權在扁執政時代，處理國親合作，並且照顧立委周到，被稱作「媽媽桑」，但不是八大行業的貶義，而是稱讚，因此曾永權也樂在其中。有趣的是，現在藍委私下仍會稱呼曾永權為「媽媽桑」。
曾永權接連兩天到立院督軍，他說，黨團會全力以赴擋下前瞻預算，為人民看緊荷包，黨團也有共識一定會參加朝野協商。但整個議程都要照議事規則、顧及到程序正義，否則決議就是違法的，「吳主席特別交代我，要向黨籍立委致意，大家都辛苦了」。
(中時)
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