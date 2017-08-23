彰化再現毒雞蛋！縣議員要求全面把關
彰化縣蛋農走過戴奧辛毒雞蛋風波，農委會這波抽驗國產雞蛋殘留殺蟲劑「芬普皮」3個養雞場全在彰化縣，不到3個月爆發兩起毒蛋事件，雞農無奈好不容易漸有起色的蛋價又要受到衝擊。議員則痛批，問題蛋連環爆，未建立健全管理機制，讓9成以上優質蛋農又受連累了。
今天(23日)議員曹嘉豪、謝彥慧、白玉如表示，政府有責任去輔導、控管雞農，建立與落實檢驗制度，讓民眾吃得安心。
謝彥慧表示，這次被檢出雞農喊冤，使用芬普尼是獸醫推薦，而且每家使用的牌子不一樣，使用的有效期限也不一樣，什麼才是合格的芬普尼？到底清理雞舍能不能使用？真的該有套控管的機制，加強輔導。
白玉如不滿，管理作半套，指出芬普尼既然在雞蛋是零檢出，為什麼又有人拿去使用在清理雞舍等上頭？如果芬普尼不能使用，為什甘藍等包葉菜可以使用。
曹嘉豪表示，為什麼不研究一套好的管理配套，一再出事，叫優良蛋農何去何從？並希望不要又因少數個案，又害整個蛋雞產業再次因為民心浮動而重傷。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這次檢出雞蛋農藥殘留是新的問題，且是農委會主動查報，和國去不當、非法添加，造成食安問題不一樣，主要出在雞場的管理。
彰縣府表示，彰化縣共有889場養雞場，目前公布到47家，3家中鏢，絕多數都是合格，希望盡快全數檢驗出爐，安定消費者的信心。
(中時)
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