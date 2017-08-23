陸快遞龍頭順豐擴大布局 擬砸14億徵飛行員
據澎湃新聞網報導，大陸快遞業龍頭順豐速遞，為擴大集團布局，再次對外募資發行未公開股票，成功募得約80億人民幣（約364.8億台幣）的金額。根據相關報告顯示，這筆新資金中，將有約23.8億人民幣（約108.5億台幣）增購相關航空設備，並將砸下3.1億多人民幣（約14.1億台幣），對外招募優秀的飛行駕駛。事實上，順豐不僅擁有專屬的貨運機隊，並為了和亞馬遜（Amazon.com）等同業競爭，很早就砸重金發展無人機的技術，試圖在龐大的快遞和通路市場中，鞏固且擴大順豐的影響力。
「順豐速運」於1993年在廣東順德註冊開業，短短數年之間，順豐不僅快速地在廣東省擴大駐點，直到1997年，香港來往大陸的快遞案件幾乎由他壟斷。創始人王衛，將順豐帶往香港、深圳和大陸各大小城市中，並在2002年全面改為直營經營，讓旗下的快遞單能更快速和穩定。並在2003年一口氣簽下5架包機的協議，更於2009年成為大陸首間自有貨機的快遞公司，截至今年為止，旗下共有波音757-200型等40架貨機。
其實早在2012年，創辦人王衛就提出無人機快遞的構想，並投入大筆資金自主研發，從2015年第二代飛控導航系統問世後，自製的四軸、六軸多旋翼和傾轉旋翼無人機都陸續問世，並在今年6月份，取得解放軍東部戰區批准，並在江西贛州政府的協助下，成為首間取得無人機快遞飛行權的企業。未來順豐將投入自行研發的多款無人機，該機型最大有效載重為25公斤、載重飛行距離最長可達100公里。據了解，順豐亦將在湖北鄂州興建專用機場，做為國際與大陸業務樞紐，並在2025年製造百架以上自製無人機。
(中時電子報)
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