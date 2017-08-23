NBA》厄文遠走波士頓 東區奪冠賠率追近騎士

騎士用厄文換來塞爾提克艾塞亞湯瑪斯與克勞德，但最新東區奪冠賠率反而被綠衫軍縮小差距。(美聯社資料照)

騎士23日用厄文換來「小刺客」艾塞亞湯瑪斯與克勞德以及未來首輪選秀權，乍看之下可能賺到了，但國際賭盤開出的最新東區賠率，塞爾提克反而是縮小了與騎士之間的差距，看起來這次交易騎士並沒有佔到便宜。

詹姆斯從熱火到騎士連續7年闖進總決賽，在東區展現出王者的霸氣，上賽季的季後賽更是寫下10連勝佳績，直到冠軍賽敗在勇士軍團的陣線下。

今夏騎士沒有在自由市場得到太多斬獲，上個月厄文要球團將他交易出去，這段期間不少球隊拋出橄欖枝，但始終無法打動騎士球團的心。23日沃神驚爆騎士與塞爾提克這兩支東區強權交易消息，不少人認為騎士此舉無疑拿石頭砸腳，也有人覺得塞爾提克為免損失太大了。

然而國際賭盤在7月22開出的新球季賠率是騎士1賠1.55奪東區冠軍，塞爾提克1賠3.60緊追在後，23日最新賠率，騎士1賠1.62，塞爾提克1賠3.30，騎士的奪冠難度增加，綠衫軍縮小了與騎士之間的差距，看來新球季東區王者之爭將更加有趣。

(中時電子報)