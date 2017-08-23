丟擲煙霧罐嫌遭警鎖定 今南下高雄抓人

反年金改群眾上周在世大運開幕式場外抗議，但其中有人擲煙霧罐影響各國選手進場，警專案小組經過數日調查，鎖定1名隸屬「南部抗暴聯盟」的陳姓退休軍人；台北市刑大今早南下高雄陳男住處、辦公室搜索，陳男目前雖尚未坦承犯案，但警方將依相關事證，把陳男移送至北檢，交由檢方訊問。

(中時)