涉吸金逾1億3千萬 思鎧俱樂部10嫌遭訴
打著每日分紅0.5％，最高可領200％的「思鎧俱樂部」(SKYBEEN Z)，藉著去年9月謝金燕在菲律賓賭場開幕演唱打響知名度，涉嫌違法吸金超過1億3000萬元，新北地檢署今日將負責人林瑞基等10人起訴。
檢方調查，林瑞基於2015年間起，向投資人稱思鎧俱樂部在菲律賓有合法經營之賭場，發展前景可觀，投資該俱樂部日後將能取回可觀利潤，打出每日分紅0.5％、最高可分到200％的幌子吸金，最多可領到400日(13.3月)，如投資一單位新台幣35萬元，每月可賺取4萬5000元之紅利，400天後即可領取本金加紅利共60萬元。
為製造合法經營假象，思鎧俱樂部還在去年9月間，請來在演唱會自爆豬哥亮家暴、外遇後銷聲匿跡的謝金燕，謝金燕也在神隱95天後現身思鎧俱樂部菲律賓馬尼拉賭場的開幕晚會。
新北地檢署今日偵結全案，依銀行法等罪起訴思鎧俱樂部負責人林瑞基等10人。
(中時)
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