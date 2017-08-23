桃園地景藝術節 大園女警隊吸睛

因應「2017桃園地景藝術節」，桃園市大園警分局成立女警隊，並用高爾夫球車在展場內巡邏。（賴佑維翻攝）

女警隊成為桃園最美的風景。（賴佑維翻攝）

「2017桃園地景藝術節」在桃園市觀音區、八德區熱鬧登場，其中位於觀音區廣福的展場，展出各式各樣具有特色的藝術品為因應越來越多的人潮，大園分局特別成立女警服務隊，並借來2輛高爾夫球車在會場內來回巡邏。

大園分局女警服務隊由埔心派出所長陳羿甯領軍，與7名內、外勤女警共同組成，負責處理突發案件、為民服務，並兼負警察行動補給站、機動派出所及預防犯罪宣導等任務。不少民眾看到女警們開著高爾夫球車在會場巡邏，都覺得相當新奇，成為另類的「嬌」點。

埔心所所長陳羿甯表示，女警服務隊成立後，處理了許多為民服務案件，其中有位69歲的許姓婦人在看展時，因為天氣炎熱加上有高血壓病史，一時頭暈目眩、身體不適，巡邏的女警發現後立即將她載到樹蔭下，並通報救護人員前來協助，所幸婦人經休息後並無大礙，女警們及時伸出援手也獲得民眾的好評。

(中時)