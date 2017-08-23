世大運丟煙霧罐嫌犯落網 隸屬南部抗暴聯盟

涉嫌在世大運開幕場外丟擲煙霧罐的陳姓男子。（胡欣男翻攝）

涉嫌在世大運開幕場外丟擲煙霧罐的陳姓男子。（胡欣男翻攝）

丟擲過後的煙霧罐。（胡欣男翻攝）

世大運開幕會場外滋擾案，北市刑大與刑事局今天上午在高雄拘提涉嫌丟擲煙霧罐的陳姓男子，將帶回台北偵訊。據了解，隸屬南部抗暴聯盟的陳嫌初步否認涉案，警方表示還要再釐清。

北市刑大與刑事局今上午10點多，到51歲退伍軍人陳男在高雄前鎮區的工作地點，將涉嫌在世大運開幕會場外丟煙霧罐的陳男拘提到案。

陳神情閃躲，否認丟煙霧罐，警方至陳鳳山住處搜索，帶回他當天穿著衣物、手機，沒查到煙霧罐相關事證。

世大運開幕會場當日有人丟擲2枚煙霧罐，起初因監視畫面沒拍到，只能蒐集員警密錄器過濾。然而，昨恰好松山警分局警員在臉書發現一段民眾拍攝的影片，拍到當所有人往前衝時，只有陳姓男子的袋子先冒出白煙，同時作勢蓄力丟擲因此往後退。

張貼影片的網友留言，若警方有需要，他願意配合提供影像，警方立即向網友聯繫。警方也發現，張貼影片的網友，竟也是世大運當晚參與反年改抗議的人。

該民眾稱，他反對年改部分主張，但不認識丟煙霧罐的人，他認為丟擲煙霧罐已逾越陳抗應有的界線，因此提供警方影片作為偵辦線索。

(中時)