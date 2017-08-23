NBA》騎士留伏筆 韋德與詹皇再續前緣？

騎士將厄文交易出去卻留著伏筆，目的在於讓詹姆斯與韋德兩位昔日熱火搭檔再續前緣。(美聯社資料照)

騎士突然在23日將厄文送到波士頓，換來艾塞亞湯瑪斯、克勞德、新秀日日亞與未來首輪選秀權，但其實騎士球團還是留著伏筆，根據《克里夫蘭老實人報》指出，目前效力於公牛的韋德有可能會在新球季中被交易至騎士，讓昔日熱火兩大巨頭再續前緣。

日前傳出韋德有意擺爛，目的就是要球團將他交易出去，隨著厄文遠走塞爾提克之後，韋德前往克里夫蘭的傳聞就更加真實了。

韋德與詹姆斯曾在熱火攜手合作4個球季，兩人幫助邁阿密摘下兩座總冠軍，三年前詹姆斯回到老東家騎士，替克里夫蘭奪得隊史首冠。

韋德雖然年已35歲，但上賽季仍有18.3分、4.5籃板3.8助攻的場均成績單，如果他能與詹姆斯再續前緣，騎士的整體戰力恐怕會再提升一個檔次。

(中時電子報)