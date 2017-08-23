張韶涵解約官司 二審改判賠63萬元
張韶涵因合約糾紛，被經紀公司青田及福茂唱片以違約為由，訴請法院求償3465多萬元，台北地院認為張女終止經紀約並無違法，判決僅須返還4萬元的預付酬勞給青田公司，但高院今判決她還須賠償福茂唱片為她支出的服裝造型費用63萬元，全案可上訴。
青田與福茂公司表示，張韶涵未依約完成10張唱片，只錄製發行6張唱片，也沒接受公司安排演出造成損失；青田向張女求償800萬元，並要求返還預付的演唱酬勞4萬元，福茂則求償2665萬元。
張韶涵則表示，與青田公司原約定5年內錄10張專緝，但青田卻平均1年7月才發行1張唱片，違反巿場慣例，且未經她同意，擅自把唱片、演唱工作轉委福茂執行，導致帳目不清，她更指控青田放任福茂，以不實言論醜化她，致雙方無法合作，所以才寄出存證信函終止合約。
台北地院認定，青田與張韶涵依合約，互負提供勞務的義務，各獲得一定對價，張終止合約後，青田及福茂就不得以未履約為由求償，張女僅須返還第7張專輯的預付演唱酬勞4萬元；張女遭判賠4萬元部分未上訴已告確定，其餘部分青田及福茂提上訴。
高院就雙方合約爭議部分維持北院認定，認為張女已與青田、福茂解約不須賠償損失，但福茂在解約前為她第7張專輯付出63萬元服裝造型費用，因該專輯已無法發行，這些服裝對福茂已無實益，判決張女須賠償福茂63萬元的損失。全案可上訴。
(中時)
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