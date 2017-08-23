芋頭軟腐病蔓延 台中外埔也淪陷

市議員吳敏濟（右二）前往外埔區勘查軟腐病害，至少5成芋頭有「爛根」情形。（王文吉攝）

今年天候偏熱，助長軟腐病蔓延，台中市除大甲、大安外，外埔也傳出芋頭染病，市議員吳敏濟除爭取市府農業發展基金補助，上午邀集農業局官員前往芋田勘查，專家研判應是土壤、水源傳播病菌，建議 「輪作」，並籲芋農參加芋頭健康栽培管理講座，共同阻止軟腐病繼續肆虐。

外埔區芋頭栽培面積88公頃，上週大甲及大安傳出嚴重災情時，外埔區公所第一時間掌握到的情況，是外埔只有零星疫情，但因天氣高溫持續不退，時隔數日疫情就迅速蔓延開來。

吳敏濟接獲里長及芋農反映之後，今日上午召集農業局和區公所到現場勘災，證實與大甲、大安同屬軟腐病。廍子里的芋農朱成和陳伯炫均反應，「爛根」 損害程度都在5成以上。

據了解，芋頭多頭行情已經走了十幾年，芋農警覺性普遍不高，大多捨不得搶收。吳敏濟提醒在場數十位芋農，氣溫很高，疫情藉由田間供水蔓延的速度很快，可以採收的芋田要儘速採收，以免因小失大，導致血本無歸。

區公所與農業局已展開調查統計，將向市府申請農業發展基金所提供的資材補助。現場芋農反映，大甲、大安疫情傳出後，芋頭盤商開始殺價，希望政府出面干預。有盤商反駁，受損的芋頭塊能用的體積小，不好賣，價格當然會下跌。

針對價格下滑問題，吳敏濟也請農業局應協助芋農促銷大甲、大安、外埔的芋頭，設法穩住行情。至於如何抑制疫情繼續肆虐，農改場專家建議「輪作」，不能因為行情好就一直栽種同一種作物，最方便的是改種水稻，進行土壤消毒，殺死軟腐病源菌。

農業局依吳敏濟建議，本月25日上午9時在市府豐原區陽明大樓舉辦芋頭健康栽培管理講座，邀請農試所副研究員蔡志濃與余志儒主講，希望芋農組團前往上課，學習應變之道，共同防治軟腐病的危害。

(中時)