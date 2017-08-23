金正恩下令增產洲際飛彈的彈頭與火箭發動機

北韓官媒中央通信社23日報導，北韓領導人金正恩已下令生產更多火箭發動機和洲際彈道飛彈（ICBM）的彈頭。報導還提及北韓正在研發一款新型彈道飛彈，取名為「北極星3型」。

報導並未提及金正恩視察化學物料研究所的日期，只報導他從官員口中，得悉生產固體燃料引擎及洲際彈道飛彈彈頭的過程，然後下令增加火箭發動機及彈頭的產量。

北韓7月試射「火星14型」洲際彈道飛彈，據悉採用液態燃料發動機，固態燃料發動機的好處是不用注入燃料，就能驅動火箭。

金正恩透過這次視察，強調北韓通過多次試射，證明已掌握從大氣層重返的技術，似是反駁北韓尚未掌握此技術的說法。

南韓慶南大學教授金東燁稱，金正恩此時視察研發導彈的重地，並做出增產的相關命令，代表北韓洲際彈道飛彈研發工作已獲致成功突破。

(中時)