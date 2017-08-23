國民黨批舉債無度 中市府：長期債務並無增加

市議員楊正中（左）、顏莉敏，今天痛批台中市政府舉債無度，市長林佳龍是「舉債天王」！（陳世宗翻攝）

根據審計部審核報告，台中市政府公共債務未償餘額逐年攀升，從101年713億餘元，到105年底遽增到1126億餘元增加413億餘元，林佳龍執政104至105年底暴增237億；市議員楊正中、顏莉敏23日痛批林是舉債大王！市府反駁說，中市長期債務並未增加，人均負債六都第二低！

楊正中說，台中市政府截至105年底，公共債務未償餘額已累積至1126億餘元，光105年度就飆升237億餘元，凸顯林佳龍執政揮霍無度。財政局還不斷宣傳自己節流有成，根本是呼嚨市民、亂騙一通；賺錢不會，花錢一流，根本就是舉債天王！

顏莉敏表示，市府舉債由民國101年底713億3327萬餘元，逐年攀升至105年底的1126億5466萬餘元，審計部直指債務餘額遽增413億2139萬餘元，增幅達57.93％，並糾正台中市政府收支短絀、控管債務不佳情況，要求進行開源節流、強化財務管理等措施。

市府指出，104及105年1年以上長期債務並未增加，均為565億元，雖105年公共債務未償餘額增加237億元，但其中當年度有263億元是議會通過預算准予舉債，市府並無動用額度，非如議員所說有大幅度舉債情形。

市府說，市長林佳龍103年12月25日上任時，市府原舉債空間僅剩321億元，為提高政府使用財源效益原則；要求各機關落實開源節流、嚴謹控管財務收支，在市府的努力下，103年至105年共撙節367億元。

財政局強調，截至今年7月底止，平均每人負擔債務約3.2萬元，低於高雄市的9.29萬元、台北市的4萬元、台南市的3.46萬元、新北市的3.5萬元，僅高於桃園市的0.81萬元；台中市平均每人負擔債務是六都第二低。

(中時)