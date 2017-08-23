國民黨批舉債無度 中市府：長期債務並無增加
根據審計部審核報告，台中市政府公共債務未償餘額逐年攀升，從101年713億餘元，到105年底遽增到1126億餘元增加413億餘元，林佳龍執政104至105年底暴增237億；市議員楊正中、顏莉敏23日痛批林是舉債大王！市府反駁說，中市長期債務並未增加，人均負債六都第二低！
楊正中說，台中市政府截至105年底，公共債務未償餘額已累積至1126億餘元，光105年度就飆升237億餘元，凸顯林佳龍執政揮霍無度。財政局還不斷宣傳自己節流有成，根本是呼嚨市民、亂騙一通；賺錢不會，花錢一流，根本就是舉債天王！
顏莉敏表示，市府舉債由民國101年底713億3327萬餘元，逐年攀升至105年底的1126億5466萬餘元，審計部直指債務餘額遽增413億2139萬餘元，增幅達57.93％，並糾正台中市政府收支短絀、控管債務不佳情況，要求進行開源節流、強化財務管理等措施。
市府指出，104及105年1年以上長期債務並未增加，均為565億元，雖105年公共債務未償餘額增加237億元，但其中當年度有263億元是議會通過預算准予舉債，市府並無動用額度，非如議員所說有大幅度舉債情形。
市府說，市長林佳龍103年12月25日上任時，市府原舉債空間僅剩321億元，為提高政府使用財源效益原則；要求各機關落實開源節流、嚴謹控管財務收支，在市府的努力下，103年至105年共撙節367億元。
財政局強調，截至今年7月底止，平均每人負擔債務約3.2萬元，低於高雄市的9.29萬元、台北市的4萬元、台南市的3.46萬元、新北市的3.5萬元，僅高於桃園市的0.81萬元；台中市平均每人負擔債務是六都第二低。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。