世大運遭鬧場 府：總統與柯沒討論要撤換邱豐光

針對世大運遭鬧場，總統府發言人黃重諺今天表示，總統與柯P沒討論是否要撤換台北市警局局長邱豐光，總統唯一介意的是，這次事件維安推演跟預估是否有沒注意到的地方，幸好這次選手沒有受傷，但選手安全總不能光靠「天佑台灣」！

黃重諺今天接受《POP搶先爆》黃光芹專訪，首先談到蔡英文總統在得知世大運開幕遭反年改人士陳抗阻擾的反應與處置。

黃重諺表示，總統是談判專家，目標導向、反應冷靜，她與柯文哲市長第一時間想的都是如何在8/30世大運閉幕前維護選手安全、不能再有差錯，並沒討論是否要撤換台北市警局局長邱豐光。

但總統當下唯一介意的是，這次事件發生是否代表事前的維安推演跟預估有沒注意到的地方；黃重諺說，幸好這次選手沒有受傷，但選手安全總不能光靠「天佑台灣」！而中國代表團最後還是出席了，主持人黃光芹提問這是否代表兩岸互動的新契機？黃重諺回應「台灣竭誠歡迎兩岸良好的互動」！

對於上週的大停電事件，黃重諺認為這凸顯出台灣許多安全項目需要就工作程序仔細去檢查。蔡總統為何選擇用臉書向全民道歉？黃重諺則是解釋，因為當時大家還在作業線上確認事故原因以及全台恢復供電時間，但蔡總統還是希望能透過一個公開的管道對大家所造成的不便致歉，所以才選擇用臉書。

他說，總統目前仍然對於2025非核家園的目標很有信心，也認為在既定的規劃下，台灣即便在過渡期或是銜接上並沒有缺電危機。

至於人事問題以及蔡正元的中影案。黃重諺表示，目前蔡英文政府沒有更換閣揆的打算，而先前高等法院提訊蔡正元供稱蔡英文十多年前曾跟他在大直的美僑俱樂部見過面，兩人就對中影交易案交換了三個小時的意見，且當時還有一媒體女性主管在場，黃重諺澄清，當時的狀況是該媒體朋友與蔡正元間就一則中影交易報導有官司問題，因該媒體朋友與蔡總統熟識，因此拜託她把大家都約來以便面對面溝通，並沒有涉及黨產議題。

(工商)