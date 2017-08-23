世大運國際學術研討會高規格籌備 讓世界看見臺灣

FISU教委會主任科爾（左）與臺北市立大學體育學院院長賴政秀，討論「世大運國際學術研討會」準備的細節。(國際學術研討會提供)

運動選手在場上不斷突破紀錄，其實背後有著嚴謹的科學依據。運動是精密的科學，2017臺北世界大學運動會即將登場，除了運動競技外，還有一項備受世界囑目的「國際體育學術研討會」，世界大學運動總會（FISU）教育主任科爾（Kole Gjeloshaj）特別到臺北市立大學博愛校區視察準備情況，對於北市大的用心感到驚艷。

「世大運國際體育學術研討會」將在8月27日至8月30日舉辦，來自全球各國頂尖的體育專業學者將進行運動學術的研究，期許能夠透過學術研究的交流，提升運動的價值。台灣學者、研究生以全英文發表74篇論文，將臺灣體育的學術成就，讓世界看見。

FISU教委會主任視察 讚賞高規格

科爾來到臺北市立大學博愛校區視察，每一個細節都仔細討論，科爾還很客氣的想為臺北市省一點錢，沒想到北市以最高規格辦理，已經將許多設備、場地都更新、整理好了，讓科爾受寵若驚。臺北傾全力舉辦世大運研討會，規格較以往有過之而無不及，科爾也極力稱讚。

臺北市立大學體育學院院長兼臺北世大運國際學術研討會籌備委員會秘書長賴政秀表示：「國際體育學術研討會是過去世大運的慣例，FISU今年特別注重創新主題，結合運動產業與新創產業，更將在研討會開幕當天舉辦競賽，以期鼓勵運動新創產業。研討會共有40餘國的學者、學生參與，學術研究、競賽提升的研究成果都會進行分享。其中有74篇來自臺灣的投稿，全部都是英文發表，是跨國際的學術能力展現，證明臺灣與世界接軌的體育學術能力。」

臺北市立大學體育學院院長賴政秀表示，研討會共有40餘國的學者、學生參與，互相交流體育學術研究成果。(國際學術研討會提供)

研討會指定在大學舉辦 強化運動與大學連結

為突顯世大運與大學的連結，世大運國際體育學術研討會指定須於大學校園舉辦。北市特別選在臺北市立大學博愛校區，除看重北市大校史悠久長達半世紀，更重要是交通方便，方便來賓參與研討會之餘，亦有時間四處走走看看，瞭解臺北市。

臺北市立大學榮任學術研討會主辦單位，自始至終抱持兢兢業業的態度。賴政秀表示：「隨著世大運一天天接近，團隊很高與，也努力瞭解國際禮儀。科爾對於細節要求非常仔細，讓我們學到很多。和科爾的討論皆有契約依據，契約內容的制定非常細微，學習外國人追求完美的工作態度。」

賴政秀強調，對臺灣、臺北市、臺北市立大學而言，本次世大運只許成功、不許失敗，更沒有重來的機會。籌委會成員皆戰戰兢兢，務求盡善盡美，也歡迎民眾踴躍參與，一同享受這場盛會。

(中時電子報)