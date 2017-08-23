女投資客擁19塔位遭覬覦 佯千萬代售騙走50萬元
趙姓與梁姓男子得知劉姓女子投資塔位，擁多處骨灰位及功德牌位近20個，找上她詐稱有金主要以新台幣898萬元購買，但想節稅就得先支付現金50萬元，劉女付款後，梁男等人卻僅交付生前殯葬服務契約塘塞，劉女訴警偵辦，台中地檢依詐欺罪起訴趙男等2人。
起訴書指出，28歲趙男為龍禹公司負責人、26歲梁男為公司業務員，兩人得知劉女擁有多處骨灰位及功德牌位共19個，又向某公司購買生前契約，有投資買賣，趙男等人在去年8月間連絡劉女可代售塔位。
趙男詐稱某知名建設公司的「趙姓股東」願以898萬元購買塔位，但須繳交40％的買賣稅金，若劉女可先支付新台幣50萬元，就可透過管道節稅完成交易，趙男向劉女指稱可先借錢周轉。
去年9月間，趙男等人為取信劉女，出示「趙姓股東」與龍禹公司所簽訂的委託契約，劉女向趙男借用20萬元後，總共交付50萬元，趙男等人則交予「受訂單」2張作為憑證；去年11月間交付每份價值2000元的生前殯葬服務契約共6份塘塞。
梁男又向趙女詐稱，趙男出借20萬元被公司發現，要提告，希望返還了事，劉女立即歸還20萬元，但梁男卻再交給生前殯葬服務契約塘塞。劉女察覺有異訴警，警方循線偵辦，趙及梁兩人均否認詐欺，指稱僅向劉女推銷生前契約。
(中時)
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