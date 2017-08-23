已逝天王豬哥亮無緣金鐘獎 原因曝光！

豬哥亮與金鐘獎特別貢獻獎與終生成就獎無緣。（圖／中時報系資料照片）

林福地與丁松筠教父(右圖右)獲得終生成就獎。（圖／中時報系資料照片）

綜藝天王豬哥亮今年5月因癌逝世，不僅無緣金馬，今日金鐘揭曉，同樣與終身成就獎與特別貢獻獎擦身過，分別由由導演林福地、丁松筠獲得。對此，特別獎項評審委員會主委柴智屏直言豬哥亮帶給大家歡樂是無可取代與無庸置疑，但7位評審還是一致想頒給林福地與丁松筠。

柴智屏表示，豬哥亮帶給大家歡樂無庸置疑，但評審還是想把終身成就與特別貢獻獎給資深電視人林福地與丁松筠，因為林福地培養很多影視人才，丁松筠透過媒體把愛傳給許多人，2人對影視圈都有很大影響。

(中時電子報)