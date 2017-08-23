國民黨公布韓國瑜等22縣市黨部主委

國民黨主席吳敦義今天核定並公布22縣市黨部新任主委名單，包括新任的新北市主委李乾龍、高雄市主委韓國瑜、新竹市主委呂學樟、屏東縣主委廖婉汝等10人，都是借重地方人才。

國民黨表示，為因應當前任務與挑戰、各縣市政治情勢變化及為辦理縣市黨部主委直選工作、2018九合一選舉輔選先期部署需求等，重新檢視後除派任具有地緣關係或工作經驗之黨務幹部以及地方具黨職身份的重要幹部擔任主委，以借重其影響力擴大經營層面，活化組織經營、蓄積動員能量。

其中現任主委留任或調任者10人，包括台北市陳永仁、宜蘭縣張建榮、桃園市楊敏盛、彰化縣張曼莉、南投縣洪榮章、嘉義市蔡明顯、台南市莊占魁、花蓮縣水雲翔、金門縣林芳旋、連江縣林滿正。由專職幹部調升者2人，台中市由代理主委陳明振升任、苗栗縣由代理主委林祥川升任。

至於借重地方人才者，計有10人。新北市李乾龍（曾任新北市民政局長、三重市長）、基隆市宋瑋莉（現任基隆市議會議長）、新竹縣陳見賢（現任新竹縣議會副議長）、新竹市呂學樟（現任中常委、前立法委員）、雲林縣林文瑞（現任雲林農田水利會會長、中常委）、嘉義縣王啟澧（現任嘉義縣議員）、高雄市韓國瑜同志（曾任台北農產運銷公司總經理、前立法委員）、屏東縣廖婉汝（曾任立法委員）、台東縣陳宏宗（現任台東縣議會副議長）、澎湖縣呂永泰（曾任澎湖縣副縣長）。

(中時)