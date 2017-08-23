2017世大運柔道賽 楊勇緯將爭銅
2017台北世大運柔道賽進入第4天，中華台北隊由楊勇緯出戰男子60公斤以下量級，楊勇緯7月中甫拿下亞洲青年暨青少年柔道錦標賽金牌，23日比賽順利闖進決賽，不過對上法國選手LIMARE Vincent, Olivie，在延長後以半勝落敗，下午5點將再與俄羅斯選手爭銅。
另外男子無限量級選手陳聖閔、女子48公斤以下量級高郡瑩皆打入敗部復活賽，不過2人第2場落敗，與獎牌無緣。
楊勇緯第1輪對上阿根廷選手LERANOZ Juan Ignacio，先取得半勝後，再壓制對方20秒取得1勝；16強戰對上波蘭選手手WALA Adrian Dawid，僅花29秒就給予對方1勝，但過程被裁判認為疑似出現危險動作，由評審團給予判決，全場一度緊張，最後仍由楊勇緯勝出。
楊勇緯在8強戰則對上以色列選手RAHIMA Alon，一開場雙方都十分積極，不過RAHIMA Alon卻出現3個犯規，比賽未結束即遭判離場，楊勇緯也順利晉級制決賽，將先對上法國選手LIMARE Vincent, Olivie。
楊勇緯年僅19歲，是此次中華台北柔道團中年紀最輕的小將，不過表現十分亮眼，場邊不少柔道支持者為他加油、吶喊，帶給他主場優勢。女子無限量級選手蔡佳雯，第1輪對上拉脫維亞選手，但對方未上場，第二輪對上波蘭選手，未能取勝。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。