2017世大運柔道賽 楊勇緯將爭銅

楊勇緯（左，藍衣）4強戰輸給法國選手，將再爭銅。（莊旻靜攝）

2017台北世大運柔道賽進入第4天，中華台北隊由楊勇緯出戰男子60公斤以下量級，楊勇緯7月中甫拿下亞洲青年暨青少年柔道錦標賽金牌，23日比賽順利闖進決賽，不過對上法國選手LIMARE Vincent, Olivie，在延長後以半勝落敗，下午5點將再與俄羅斯選手爭銅。

另外男子無限量級選手陳聖閔、女子48公斤以下量級高郡瑩皆打入敗部復活賽，不過2人第2場落敗，與獎牌無緣。

楊勇緯第1輪對上阿根廷選手LERANOZ Juan Ignacio，先取得半勝後，再壓制對方20秒取得1勝；16強戰對上波蘭選手手WALA Adrian Dawid，僅花29秒就給予對方1勝，但過程被裁判認為疑似出現危險動作，由評審團給予判決，全場一度緊張，最後仍由楊勇緯勝出。

楊勇緯在8強戰則對上以色列選手RAHIMA Alon，一開場雙方都十分積極，不過RAHIMA Alon卻出現3個犯規，比賽未結束即遭判離場，楊勇緯也順利晉級制決賽，將先對上法國選手LIMARE Vincent, Olivie。

楊勇緯年僅19歲，是此次中華台北柔道團中年紀最輕的小將，不過表現十分亮眼，場邊不少柔道支持者為他加油、吶喊，帶給他主場優勢。女子無限量級選手蔡佳雯，第1輪對上拉脫維亞選手，但對方未上場，第二輪對上波蘭選手，未能取勝。

(中時)