失傳近2千年 《論語·知道》篇於漢海昏侯墓現蹤

研究人員正在小心整理從西漢海昏侯墓中出土的大批竹簡。（圖/視覺中國）

據澎湃新聞報導，於2011年意外開挖，西漢廢帝、海昏侯劉賀陵墓，出土大量器皿文物，引起各領域專家高度關注，除了因其曾為皇帝的身份，而陪葬大批玉器和黃金外，墓葬中眾多的竹簡上，在經過研究人員仔細清理後，從5千多枚竹簡中，找到失傳約1,800多年的《論語·知道》篇，並初步判定為《論語》的早年版本之一的《齊論》版本。竹簡上寫有「孔子智（知）道」等24個字，因此讓考古人員能做出此一推斷。

探索發現 - 海昏侯大墓考古發掘現場 (上)

西漢海昏侯劉賀，漢武帝與李夫人之孫、原襲封封為昌邑王爵位，後在昭帝駕崩後，被執掌大權的霍光迎入宮中，繼任為西漢第九代皇帝。但據《漢書》中記載，劉賀繼位僅27天，就因密謀要推翻霍光而反被罷黜，遭霍光請太后下旨以不堪重任為由，將劉賀送回山東原封地監管。西元前63年，漢宣帝改封劉賀為海昏侯，封國就在今日江西省南昌一帶。而劉賀在改封後4年，即以33歲之齡結束他波瀾起伏的短暫一生。

位於江西南昌的西漢海昏侯墓，考古人員從出土的竹簡文字判定為漢廢帝劉賀的墓葬。（圖/新華社）

考古人員從海昏侯墓出土的竹簡中，找出「孔子智道」等24個字，初步判定為《論語·知道》篇。（圖/央視新聞）

現出土的海昏侯墓在整理後，從竹簡上發現大批經典著作，包含《悼亡賦》、《論語》、《易經》、《禮記》、《孝經》、《醫書》、《六博棋譜》等書，至於這部失傳千年的《論語》知道篇，考古專家認為，若能與同期墓葬出土的肩水金關漢簡中，整理出可相呼應的文句，不僅有機會推斷出此篇的全文，也能將《齊論》中另一個《問王》篇首章「子貢問王」整理出來，讓這部經典在2千年後的今天，再次與世人見面。

(中時電子報)