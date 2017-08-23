新疆絲綢之路經濟帶獲千億人民幣挹注
中國「金融時報」周三報導，日前中國農業銀行分別與中國鐵建公司、中國政企合作投資基金管理公司簽署協議，將為新疆絲綢之路經濟帶核心區建設提供人民幣1,000億元戰略資金安排。
根據協議，農行將發揮在資金結算、投融資管理、本外幣一體化等綜合金融服務優勢，支持新疆重大交通基礎設施建設項目。
(旺報)
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