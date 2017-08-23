全國醫檢系四技統測最高分蔡子淩 選讀中華醫大獲20萬元獎金

拿下今年全國醫檢系四技二專統一測驗成績最高分的蔡子淩，分發錄取中華醫事科技大學醫學檢驗生物技術系，喜獲校長曾信超頒發20萬元優秀學生入學獎學金。(曹婷婷攝)

拿下今年全國醫檢系四技二專統一測驗成績最高分的蔡子淩，分發錄取中華醫事科技大學醫學檢驗生物技術系，已經完成入學報到及註冊成為新生的她，喜獲校長曾信超頒發20萬元優秀學生入學獎學金，曾信超期許蔡子淩入4年後力拚醫檢師國家考試再拼全國榜首。

各校106學年度錄取新生均已放榜並辦理入學報到註冊中，中華醫大醫檢系四技新生蔡子淩格外受到矚目，她參加今年統測，學科成績606.25分，是全國各大學院校醫技系最高分，榜首入學讓校方非常振奮。

家住台南市的蔡子淩，曾文家商學術群其他學程畢業，雖然讀的是高職，但對學術研究很有興趣，高二進行學科興趣分流時，從專門學程轉到學術學程，並以醫檢系為就讀志願。

醫技系系主任陳明資表示，蔡子淩是重考生，原本就讀某校醫藥化學系，發現與自身興趣不合，毅然辦理休學決定重考，並以醫學檢驗技術系為第一志願，計畫畢業後參加醫檢師國家考試取得醫檢師國考證照，為未來就業之路做好準備。

(中時)