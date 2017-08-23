對流旺盛 新北等12縣市大雨特報

氣象局針對新北等12縣市發大雨特報。(擷取自中央氣象局)

中央氣象局表示，午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局在13時20分針對新北等12縣市發布大雨特報。

氣象局下午1時20分對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣及屏東縣等12縣市發布大雨特報。

中央氣象局表示，今日雲林至新北地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率；臺東地區及屏東地區已有局部大雨發生，請注意雷擊、強陣風，山區慎防溪水暴漲。

(中時電子報)