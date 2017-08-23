宏達電資深經理遭違停保時捷車主打傷 車主的身分竟然是.....
宏達電黎姓資深經理在中和大仁街看到保時捷跑車違停，報警檢舉並阻止跑車離去，未料卻遭車主王男掄拳打傷，法院調查赫然發現，王男雖然開保時捷跑車，但卻僅有國中學歷，且從事資源回收工作，審酌後僅判賠2萬元。
日前彰化傳出保時捷跑車違停慘遭國產汽車「騎」上身，新北也傳違停的保時捷跑車車主，出手打傷宏達電資深經理案件。擁有加州大學柏克萊分校博士學歷的宏達電黎姓資深經理，2016年10月2日中午間駕車行經中和區大仁街時，發現有部保時捷跑車違停紅線，黎姓經理遂報警檢舉並阻止車主王男離去，卻反被王男打傷，造成右臉挫傷、擦傷、頭暈、耳鳴等傷勢。
事後黎姓經理提刑事告訴並附帶民事告訴求償10萬元，院方審理才赫然發現，這部保時捷跑車的車主王某，居然是個僅有國中學歷的資源回收工。
王男到庭後表示當時是黎姓經理擋了他，才會因為揮手意外傷人，且他雖然是開保時捷跑車，但這部跑車是17年的老車，市價並不高。
新北地院審酌兩造身分、地位、經濟狀況，以及王男實際加害情形等一切情狀，認為黎姓經理請求給付精神慰撫金10萬元過高，判決王姓資源回收工應賠2萬元。本案可上訴。
(中時)
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