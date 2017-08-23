前瞻攻防 國民黨做懶人包再找媒體強化論述

國民黨中央政策會新製作的「前瞻懶人包」，以漫畫形式凸顯台灣前瞻建設的草率與落伍。（國民黨團提供）

國民黨中央政策會新製作的「前瞻懶人包」，以漫畫形式凸顯台灣前瞻建設的草率與落伍。（國民黨團提供）

國民黨中央政策會新製作的「前瞻懶人包」，以漫畫形式凸顯台灣前瞻建設的草率與落伍。（國民黨團提供）

國民黨中央政策會新製作的「前瞻懶人包」，以漫畫形式凸顯台灣前瞻建設的草率與落伍。（國民黨團提供）

立法院第三次臨時會昨天起開始審查「前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案」，國民黨團提出10421項提案，占總提案數10658案的97.7%，刪減金額高達330億元，黨中央政策會也配合製作「前瞻懶人包」，以漫畫凸顯前瞻的草率與落後。除祭出案海戰術，國民黨團幹部下午（23日）也與媒體茶敘，加強論述，強調國民黨替民眾監督，絕非惡意杯葛。

國民黨團今與媒體茶敘近一小時。大黨鞭林德福痛批，行政院編列前瞻首期預算1089億元，卻只有子計畫未見母計畫，形同違法編列；再者，民進黨團挾人數優勢將前瞻建設預算表決交付委員會審查，應該先經過朝野協商取得共識才能表決。

林德福表示，行政院、民進黨一路違法又多數暴力，因此國民黨採取大量提案來反制。他並諷刺，執政黨立委現在根本變成行政院的立法局，絲毫未替人民思考。

立委張麗善表示，所有黨籍委員的提案都有其論述，要求民進黨不能包裹處理，更希望立法院尊重所有委員的提案權。她並質疑，前瞻綠能建設240億元為例，與年度預算、國營事業預算疊床架屋；當中有162億元做台南沙崙科學城，地點選在金屬工業區的聚落，與太陽能光電無關，違法專業與群聚概念。

「我們是很理性的」！副書記長曾銘宗指出，大量提案是國民黨的議事攻防技巧，黨團時同成立預算小組，經過研商，從逾萬提案中選出59案，共刪除330億元，包含24項軌道新興計畫（約8.3億元），未經政院核定，因此全數刪除。另外，不符前瞻性的項目像蓋停車場、花2億元發尿布等也都刪除。

除了立法院主戰場，國民黨也不忘爭取民眾支持。黨中央政策會今發布「前瞻懶人包」，以簡易的漫畫形式表現全球多個國家規劃、推動前瞻基礎建設的思維，以凸顯台灣前瞻建設的草率與落伍，盼民眾了解前瞻缺失。

國民黨團表示，此「前瞻懶人包」中央黨部、文傳會、政策會與34位藍委在中午同步於臉書對外發表。

(中時)