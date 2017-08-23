南屯人拒絕汙染 民眾發動抗議力爭生存權益
台中市南屯區民因不滿和多利環保股份有限公司，擬於南屯精密工業園區附近申請設立「乙級營建混合物資源回收分類處理廠」，23日發動前往現場抗議，認為南屯人口越來越多，不適合再設置資源回收處理廠。環保局表示，該公司依法提出申請，該局已辦理兩次會勘，將謹慎評估嚴格審查。
市議員朱暖英指出，民國75年政府將它編定為垃圾處理用地，至今已事隔31年，目前整體現況早與當時環境不同；南屯今人口密集是精密園區，這條是科技廊道是產業發展重地，每天有2萬人口在這裡出入，如果設置資源回收處理廠將嚴重影響整體環境及觀瞻。
民眾表示，南屯區已有垃圾掩埋場與焚化爐，現又要來一個資源回收處理場,所有垃圾都往南屯區，對區民實在不公平。三年前居民也曾向前市長胡志強陳情，胡也認為不妥，所以不同意設立；林佳龍市長心中要有百姓，否則會遭人民唾棄，儘速變更地目不該再是用垃圾處理用地。
環保局說，和多利環保股份有限公司申請於南屯區公有設施保留地-垃圾處理廠用地設置「乙級營建混合物資源回收分類處理廠」，該局依法受理審查。先前已於5/24日辦理會勘，民眾提出疑慮，23日再辦理第二次會勘，請業者就設備內容、汙染防制等項目說明，讓民眾充分了解。
環保局強調，初期審查階段將納入民眾意見，未來若進入實質審查階段，也將邀請環境工程、廢棄物管理領域之專家、學者擔任委員，針對其計畫內容進行審查。該局站在對社會、經濟、環保三贏及符合相關法規的情況下，才會評估同意設置事宜。
(中時)
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