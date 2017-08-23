反年改成員遭傳喚 李來希：蔡政府無法無天

台北地檢署偵辦世大運滋擾案，今以證人身分，傳喚屏東反年改聯盟召集人黃冬輝等7人說明。全國公務人員協會理事長李來希下午2點現身北檢聲援，批評檢警違反刑事訴訟法，將證人連夜從屏東等地帶上台北偵訊，痛斥蔡政府無法無天，有必要這樣嗎？

李來希先前在臉書上PO文，指「民進黨已經抓狂了，今天清晨五點鐘，天未亮就逮人，據悉將有十餘人同步被傳喚，沒有證據抓人，只好以證人作證為由抓人，中華民國還有法治可言嗎？沒有拘票竟然可以抓人？屏東黃冬輝司令、花蓮李孟萍退休警官、退警余正勝、退休老師沈明華等人同步被帶上台北，目前都在路上，其餘人等不詳，我們在此表達無限遺憾與抗議」。

(中時)