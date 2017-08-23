均衡新竹前後站發展 新竹市將辦大車站論壇
消弭新竹火車站前、後站發展差距，新竹市民引頸期盼，市長林智堅特別邀請日本岡山市副市長佐佐木正士郎等人來台，盼借助岡山車站立體連通系統的成功經驗，帶動新竹前後站的繁榮前景。
林智堅指出，新竹市前、後站存在發展落差已久，而日本岡山車站過去也有東、西出口的發展隔閡，他4月特別率團前往參訪取經，見證岡山市打造東、西口立體連通系統，在軌道上、下方闢建通道，並引進休閒、娛樂、百貨、餐飲等商業活動與藝術展演空間。
佐佐木正士郎曾於日本中央政府建設省、國土交通省任職，具都市建設、交通專業，其經驗備受林智堅重視，特別邀請他和都市整備局副局長山崎康司來台，參加29日舉辦的「新竹之翼-大車站論壇」。
佐佐木正士郎表示，岡山市東口為百貨、商場林立的新城區，而西口則主要為住宅使用的舊城區，鐵路將兩側隔開，西口廣場長期發展失衡，市府苦思解決之道，後來透過都市計畫，開闢117公尺長、10公尺寬的東西聯絡通路，打造2層樓、1815坪商業設施，及815坪候車空間。
(中時)
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