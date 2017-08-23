Dyson贈空淨機 竹市3千學童受惠

新竹市長林智堅（後右二）23日代表竹市學童受贈空氣清淨機。（徐養齡攝）

開學季節快到了，全球知名家電品牌Dyson（恆隆行）為造福新竹市幼童，23日致贈竹市公立與非營利幼兒園每班1台空氣清淨機，全市2866名學童受惠，未來學生們在上課時能呼吸到清潔空氣，提升受教品質。

新竹市長林智堅今天代表全市幼童接受Dyson贈送的空淨機，並邀請學童們現場試用體驗，孩子們對該產品嶄新、前衛的設計造型，感到相當好奇，家長們也相當興奮，未來每班都有1台，對有過敏體質的孩子而言將格外受用。

(中時)