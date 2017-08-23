醉男談判分手鬧跳樓 警揪出通緝犯身分
因案遭通緝的林男不願和女友分手，日前到女友住處談判，還跑到頂樓上演「高空彈跳」，威脅女友「分手就跳下去！」詹女友人報警，林男見警方到場，擔心通緝身分曝光，不願提供個資，最後警方用人臉辨識系統，查出通緝身分，訊後押送台中地檢署歸案。
設籍在雲林的23歲林男，前年和去年分別因詐欺、酒駕，遭雲林、台中地檢署通緝，林男隱姓埋名，跑到台中打零工，也結識詹姓女友；兩人交往1年左右，日前詹女以個性不合提分手，林男不願接受，本月19日凌晨跑到女友豐原租屋處，揚言「如分手就跳樓！」接著走上頂樓。
警方表示，詹女擔心發生意外，趕緊拜託友人到派出所報案，警方據報到場，發現林男酒醉坐在7樓陽台，一旁散落數瓶啤酒罐，詹女擔心林男一躍而下，手還緊緊拉著林男衣服。
林男見警方到場，緊張地說「我們在這裡聊天而已」，警員擔心失控，勸說2人到樓下。偵辦警員說，林男可能怕通緝犯身分曝光，先是辯稱沒帶證件，又不願提供身分證字號，最後使用人臉辨識系統，查出他2015年及2016年，各因詐欺、酒駕，遭雲林、台中地檢署通緝。
林男供稱，最近都在外地工作，沒有收到法院文書，不知道自己涉及詐欺被通緝，至於酒駕則是因沒錢繳交5萬元易科罰金，才因此被通緝。林男不想被警察抓，從雲林躲到台中，最後因喝酒誤事，被警方揭穿通緝身份，警訊後押送台中地檢署歸案。
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